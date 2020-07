Ex-turntopper Gaëlle Mys getuigt: "Gestopt door pesterijen, niet omdat lichaam op was"

"Het valt me zwaar om de verhalen van deze moedige gymnastes te lezen", schrijft ze. "Ik ben na Rio gestopt, niet omdat mijn lichaam op was, wel omdat ik het beu was om constant te moeten vechten tegen intimidaties en pesterijen. Ik was mentaal eindelijk sterk genoeg om te ontsnappen uit die ongezonde wereld. Ik heb mijn geluk boven mijn passie gekozen."

"Ik heb fantastische coaches gehad", benadrukt ze, "maar ze waren niet allemaal zo. Er waren coaches die hun macht misbruikten, en dat nog steeds doen. Ook vandaag zijn er nog meisjes die dat meemaken."

"Ik kan nog altijd niet met een goed gevoel terugkijken op mijn carrière. Het was een voortdurend gevecht: ik werd gepest, er werden leugens verteld, de meisjes werden tegen elkaar opgezet. Bij het kleinste foutje werd je lui, dik, een toerist, een prinses, ... genoemd."

"Ik had gelukkig veel steun van vrienden en familie en van sommige coaches, maar de federatie heeft de turnsters nooit in bescherming genomen. Iedereen vond dit normaal gedrag. Ik dacht ook dat het zo hoorde. Maar nu weet ik dat je mensen, en zeker kinderen, zo niet behandelt. We moeten beseffen dat dit gedrag een grote invloed heeft op het toekomstige welbevinden van die kinderen."