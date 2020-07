Duitse ex-international Sandro Wagner verlaat China dag dat competitie begint

"Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik de club om familieredenen verlaat", schrijft de Duitser in een boodschap aan de fans van Tianjin Teda.



Wagner verhuisde in januari vorig jaar van Bayern München naar de Chinese club. De spits maakte afgelopen seizoen 12 doelpunten in 26 competitiewedstrijden voor de ploeg waarbij zijn landgenoot Uli Stielike als trainer werkt.

Wagner, oud-speler van ook nog Werder Bremen, Hertha BSC en Hoffenheim, tekende in 8 interlands met Duitsland voor 5 doelpunten.

De spits won in 2017 met Duitsland de Confederations Cup, maar stopte een jaar later als international toen hij niet werd geselecteerd voor het WK.