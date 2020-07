Club tankt vertrouwen met mooie goals en zege in "Brugse Metten"

Philippe Clement wou zijn team voor de bekerfinale eens testen want hij begon met sterkhouders Mignolet, Vormer en Vanaken tussen de lijnen. Het was de Nederlander die een voet had in het openingsdoelpunt. Hij dropte zijn hoekschop neer in de zestien en met wat geluk botste de bal de richting van Mats Rits uit. Die liet de bal botsen en schoot Club daarna met een omhaal op voorsprong.

Bij de bezoekers ontbraken er enkele belangrijke pionnen en de automatismen waren soms nog ver te zoeken. Toch moest Mignolet zich af en toe reppen, zoals bij de kopbal van Benjamin André op het kwartier.

Badji en Okereke probeerden de voorsprong van Club nog uit te diepen voor de pauze, maar dat lukte niet. De tweede goal viel pas in het slot van de partij. Tegen die tijd stond er bij Rijsel al een volledig nieuw elftal op de mat. De jongelingen waren niet meer opgewassen tegen Club en Schrijvers knalde de 2-0-eindstand zo op het bord.