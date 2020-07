VIDEO: Bora domineert in Roemenië, 48-jarige Rebellin wordt bergop 7e

Bora-hansgrohe heeft de eerste rit in lijn van de Sibiu Tour (2.1) naar zijn hand gezet. De dagzege aan het Bâleameer was voor de Oostenrijker Gregor Mühlberger, zijn land- en ploeggenoot Patrick Konrad werd tweede en is de nieuwe leider. Opvallend: de 48-jarige Davide Rebellin werd tussen het jonge geweld 7e.