Sponsor frist fitnessruimte van Thiam op: "Het is ongelooflijk"

Tijdens de lockdown postte Nafi Thiam op Instagram een filmpje waarop ze te zien was in haar verouderde trainingsruimte. Die beelden trokken ook de aandacht van sponsor Red Bull. "De volgende dag kreeg ik al een berichtje met de vraag of dat écht de plek was waar ik train", vertelt Thiam.

De trainingsruimte onderging prompt een gedaanteverwisseling. De oppervlakte van de zaal werd tijdens de lockdown verdubbeld, het pand werd volledig gerenoveerd en er werden nieuwe krachttoestellen geplaatst. Bij haar terugkeer na de lockdown stond Thiam dan ook voor een aangename verrassing.

"Het was ongelooflijk. Er is ook een tv en een cooler, wifi en ook een geluidsinstallatie die ik meteen helemaal heb opengedraaid," glimlacht ze. "Deze zaal is echt precies zoals ik het wou. Met meer licht, meer ruimte en een sfeer waarin je je echt goed voelt. En ook alle andere leden van de groep kunnen ervan meegenieten."