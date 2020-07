Sight running: ontdek Belgische steden op een sportieve manier

Wat is sight running?

“We lopen niet continu, omdat we ook uitleg geven bij de verschillende monumenten. Het is dus zeker minder zwaar dan je denkt. Bovendien houdt elke gids rekening met de lopers, waardoor de klant eigenlijk het tempo bepaalt.”

Hoewel het loopgedeelte natuurlijk belangrijk is, benadrukt de coördinator van Brussels Running Tours, Bastien De Zutter, dat geïnteresseerden zich daar zeker niet door mogen laten afschrikken.

Toen de stad Brussel negen jaar geleden als een van de pioniers begon, stond het concept namelijk nog in zijn kinderschoenen. Ondertussen bestaan er in elke grote wereldstad verschillende ‘sight running routes’ die de toeristische trekpleisters op een originele en sportieve manier laten zien.

Geen traditionele stadsrondleiding

"Buitenlandse toeristen kiezen vooral de route in het historisch centrum, terwijl Belgen sneller de minder bekende plekjes van Brussel willen leren kennen.”

“In Brussel bieden wij vier verschillende routes aan. Op die manier is er ook voor iedereen wat wils."

"Ons doel is eigenlijk om met een korte uitleg interesse op te wekken bij bepaalde monumenten. Na de tour kunnen de deelnemers dan nog altijd zelf eens teruggaan om meer te weten te komen.”

“Aan de andere kant kunnen we onze klanten op die manier wel veel meer interessante plekken tonen."

“Bij sight running is de uitleg over de monumenten iets oppervlakkiger, omdat we anders niet aan lopen zouden toekomen”, verklaart De Zutter.

Door de fysieke activiteit is een sight running tour dan ook moeilijk te vergelijken met een traditionele stadsrondleiding.

Flexibiliteit en persoonlijk contact centraal

“Het persoonlijk aspect is ook superbelangrijk voor ons”, benadrukt De Zutter. “Onze gidsen lopen natuurlijk graag, maar vinden het ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten.”

“Je ziet dat mensen tegenwoordig actievere en originelere dingen willen doen op reis."

"Het grote voordeel van sight running is dan ook de flexibiliteit. Als we tijdens onze route de deur van een gebouw zien openstaan, nemen we sowieso ook een kijkje. Improviseren hoort er dus zeker bij.”

"De gids beschikt dus over voldoende vrijheid tijdens de route. Als een klant bijvoorbeeld sterk geïnteresseerd is in architectuur, kan er zeker een extra lusje gemaakt worden om een mooi gebouw buiten de route te tonen.”

“Binnen de vaste looproute is er zeker voldoende flexibiliteit in functie van gids én klant. Zowel voor beginnende als ervaren lopers is sight running dus zeker een leuke activiteit."