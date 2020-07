Schrijvende pers verkiest Henderson boven De Bruyne als Speler van het Jaar

De dominantie van Liverpool in de stemming van de FWA werd weerspiegeld toen ook Trent Alexander-Arnold en Alisson Becker stemmen kregen, maar het was kapitein Jordan Henderson die met meer dan een kwart van de stemmen verkozen werd tot Speler van het Jaar.

Kevin De Bruyne strandde op plek 2, Marcus Rashford neemt de 3e stek in beslag. Virgil van Dijk en Sadio Mané vervolledigen de top 5.

"Je hoeft alleen maar te kijken naar de eerdere winnaars van de award, zoals Stevie (Gerrard), Luis (Suarez) en Mo (Salah) om te weten hoe prestigieus het is", klinkt het in een eerste reactie van Henderson.

"Maar ik kan dit niet alleen accepteren. Wat ik heb bereikt dit seizoen heb ik niet op mijn eentje gedaan. Ik accepteer de award namens het hele team. Deze jongens hebben van mij een betere speler gemaakt."

Vorig jaar was de prijs weggelegd voor Raheem Sterling, die eveneens de titel pakte, met Manchester City. In 2015 was de prijs voor Eden Hazard.