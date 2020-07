Premier League gaat opnieuw van start op 12 september

De spelers en clubs in de Premier League krijgen iets meer dan anderhalve maand om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, want op 12 september is de eerste speeldag gepland. Als corona de kalender niet opnieuw in de war stuurt, eindigt het seizoen op 23 mei.

Momenteel wordt wel nog overlegd of teams die nog actief zijn in de Champions League of Europa League niet later aan het seizoen kunnen beginnen. De ontknoping van die 2 competities valt in augustus en met Manchester City, Chelsea, Manchester United en Wolverhampton heeft Engeland nog 4 vertegenwoordigers.