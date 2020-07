Ook STVV voetbalt in augustus achter gesloten deuren

Op dit moment mogen in principe 400 fans een voetbalwedstrijd bijwonen. Verwacht werd dat dat aantal vanaf 1 augustus zou verhoogd worden naar 800, maar omdat het coronavirus opnieuw aan kracht wint in ons land, besliste de Veiligheidsraad om nieuwe versoepelingen uit te stellen tot minstens 1 september.

Eerder vandaag besliste Anderlecht daarom om in de maand augustus geen toeschouwers toe te laten in het Lotto Park, nu neemt ook STVV het zekere voor het onzekere.

De Limburgse club speelt volgende maand tegen Anderlecht en Cercle Brugge in eigen huis. "Enkel de spelers en staf van beide teams, de delegaties van beide clubs, de medewerkers van de tv productie, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers zullen worden toegelaten", lezen we in een persbericht.

"Enkel door het correct opvolgen van de nodige maatregelen kunnen we elkaar weldra weerzien op Stayen", voegt STVV-voorzitter David Meekers er nog aan toe.