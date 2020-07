Hoe bereid je Spelen voor die er misschien nooit komen? "Schrijf zoveel mogelijk scenario's uit"

Eddy De Smedt ging al mee naar 13 olympiades, in zomer en winter en bij de jeugd. De voormalige delegatieleider beseft dat zijn collega's bij het BOIC nu voor de grootste uitdaging tot nu toe staan. "Dit is onwaarschijnlijk. Niemand kan zeggen dat hij hier referenties voor heeft. De hele wereld moet zich dagelijks aanpassen aan de situatie."

"Hoe ga je van het ene uiterste van de schaal - de Spelen gaan door zoals normaal - naar het andere uiterste: geen Spelen. Daartussen liggen dan nog eens duizenden grijze zones. Volgens mij is de beste benadering: "plan for the best but be prepared for the worst". Wees voorbereid op alles wat er kan veranderen. Ik zou zoveel mogelijk scenario’s zo gedetailleerd mogelijk uitschrijven."

Zijn er al concrete zaken waar De Smedt aan denkt? "De aanpassingsperiode, bijvoorbeeld. Hoelang op voorhand kunnen en willen we naar Japan gaan? En wat zal er gebeuren met het olympische dorp? Gaat dat open of niet? Willen we daar slapen of niet? Dat dorp kan een grote bubbel zijn, maar dat is wel een gigantische bubbel, dus echt veilig is het misschien niet. Maar kan je atleten buiten het dorp wel afsluiten?"

De atleten zijn een jaar voor de uitgestelde Spelen opnieuw aan hun voorbereiding begonnen. "Je moet een sfeer van veiligheid en sereniteit scheppen voor de atleten. Je met je focussen op alles wat controleerbaar is, en wat je zelf in de hand hebt. Wat je zelf niet in de hand hebt, moet je proberen binnen het controleerbare te krijgen. En je moet er open over discussiëren, zonder paniek te zaaien. Je moet kunnen zeggen: "focus je op je sport en wij zorgen voor de best mogelijke organisatie"."