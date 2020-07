F1 schrapt 4 races in Noord- en Zuid-Amerika en trekt voor het eerst naar Portimao in Portugal

De F1-kalender van dit seizoen was door het coronavirus al helemaal hertekend. Alle races buiten Europa werden ofwel helemaal geschrapt ofwel uitgesteld naar een nog te bepalen datum.

Vandaag werd beslist dat de GP's van Canada, de VS, Mexico en Brazilië geen nieuwe plaats meer krijgen op de kalender.

In hun plaats plant de F1 nu races in Duitsland (Nürburgring) op 11 oktober, Portugal (Portimao) op 25 oktober en Italië (Imola) op 1 november. Imola wordt het derde Italiaanse circuit waar een GP plaatsvindt. Op 6 september wordt in Monza gereden, een week later in Mugello.

De kalender telt op dit moment 13 races, al hoopt de F1 nog te kunnen uitbreiden naar 18 stuks. Na drie GP's, twee in Oostenrijk en één in Hongarije, voert Lewis Hamilton de WK-stand aan. Op 30/8 staat de GP van België op het programma in Spa-Francorchamps.