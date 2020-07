Doorbijters in de sport: van Marquez tot Merckx en Hoogerland

Trautmann wint de FA Cup met een gebroken nek

De Duitser Bert Trautmann is de man achter één van de meest opmerkelijke verhalen in dit lijstje. De legendarische doelman van Manchester City speelde in 1956 de FA Cup-finale tegen Birmingham. Bij een 3-1-voorsprong voor de Citizens knalde Trautmann in de 75e minuut op Birmingham-spits Murphy. De schade bij Trautmann was aanzienlijk. De doelman had enkele nekwervels gebroken, maar werkte de partij toch af. Trautmann zou jaren later nog steeds last ondervinden van zijn nek, maar het voorval deed zijn heldenstatus in Manchester wel stevig toenemen.

Trautmann (l) liep maanden met een gips rond zijn nek rond.

Een lijdensweg in La Grande Boucle

De Tour de France is één van de zwaarste beproevingen voor het wielerpeloton. Fysieke kwalen maken de onderneming nog hachelijker. Eddy Merckx kon dat in 1975 aan den lijve ondervinden.

De Kannibaal, die op zoek was naar een zesde eindoverwinning, kreeg in de 14e etappe een vuistslag op zijn lever van een Franse fan. Een dag later brak hij op de koop toe ook nog eens zijn kaak. Merckx beet op de tanden, maar eindigde tweede in Parijs na Thévénet. De eerste barsten in het ondoordringbare harnas van Merckx waren een feit.

Merckx trekt een grimas. Zijn blessures doen hem de das om in de Tour van '75.

Ook in de 21e eeuw zijn er voorbeelden van doorzetters in de Ronde van Frankrijk. De Amerikaan Tyler Hamilton kennen we vandaag vooral als dopingzondaar, maar in 2003 liet hij zich van zijn dapperste kant zien. Hamilton brak tijdens de eerste etappe zijn sleutelbeen, maar wou van geen opgeven weten. Hij zette door en werd zowaar nog vierde in de eindafrekening.

Johnny Hoogerland was bezig aan een attractieve Tour, toen hij in 2011 tijdens de 9e etappe van de weg werd gemaaid door een wagen van de Franse televisie. De Nederlander reed de rit uit, mocht de bollentrui in ontvangst nemen en spoeide zich daarna naar de dokter. Hoogerland reed uiteindelijk ook de Tour uit met maar liefst 33 hechtingen in zijn lijf.

Een kermende Hoogerland moest uit de prikkeldraad gevist worden.

Een gebroken neus en oogkas deren Kompany niet

Vincent Kompany is een man van vele oorlogen. In 2013, tijdens een WK-kwalificatiematch tegen Servië, werd het doorzettingsvermogen van Vince the Prince op de proef gesteld. De toenmalige aanvoerder van Manchester City en de Rode Duivels kwam in de eerste helft onzacht in aanraking met de Servische doelman. Kompany hield er een oogkasbreuk, een neusbreuk en een hersenschudding aan over, maar hij zette door en werkte de wedstrijd zowaar nog af. De Belgen wonnen met 2-1 en maakten een grote sprong richting WK in Brazilië.

Gilbert wint een 4e Amstel, ondanks gescheurde nier

2017 was een droomjaar voor Philippe Gilbert. De Belgische kampioen maakte in april een kinderdroom waar en won de Ronde van Vlaanderen. Twee weken later zegevierde hij voor een vierde maal in de Amstel Gold Race. Maar die zege kwam er niet zonder slag of stoot. Halfweg koers kwam de Belg zwaar ten val. Zijn kansen of winst leken gaan vliegen, maar Gilbert zette door. In een sprint met twee klopt Gilbert Kwiatkowski en op het podium achteraf kapte hij nog twee pintjes ad fundum achterover. Een huzarenstuk, want Gilbert reed rond met een gescheurde nier.

Vandecaveye pakt brons in Sydney met gescheurde kruisband

De carrière van Gella Vandecaveye ging niet over rozen. De Belgische judoka behaalde op de Spelen van 1996 in Atlanta een zilveren medaille. Twee jaar later ontsnapte ze ternauwernood aan een rolstoel toen ze slecht neerkwam tijdens een kamp en enkele nekwervels brak. In de voorbereiding op de Spelen van 2000 in Sydney sloeg het noodlot opnieuw toe. Vandecaveye scheurde de kruisband van haar rechterknie en leek een kruis te mogen maken over haar medaillekansen. Maar Vandecaveye verbaasde vriend en vijand door twee maanden later - met gehavende knie - brons te pakken in Sydney.

Gebroken polsen fnuiken WK-kansen van VDB in '99

1999 was het jaar van Frank Vandenbroucke. Het flamboyante supertalent brak in het voorjaar definitief door met een zege in Luik-Bastenaken-Luik. Na ook nog eens twee demonstraties tijdens de Vuelta van dat jaar ging VDB als torenhoge favoriet naar het WK in Verona. Maar het mocht niet zijn. Vandenbroucke kwam ten val en brak zijn beide polsen. Ondanks de pijn zette de renner door, maar met twee invalide handen was er van zijn kenmerkende splijtende démarrage geen sprake meer. VDB finishte als 7e, Oscar Freire pakte de eerste van zijn drie wereldtitels.

Vandenbroucke gaat onderuit: de topfavoriet ziet zijn WK-kansen in rook opgaan.