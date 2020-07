Clijsters maakt weer indruk: ze wint 1 enkelspel en 2 dubbels voor haar team

Clijsters viel in bij een 1-3-achterstand, verloor het eerste spelletje waardoor Puig op een zucht van de zege kwam, maar won er daarna 3 op een rij én de tiebreak, waardoor New York Empire toch nog het vrouwenenkel én uiteindelijk ook de match (25-17) won.

Maar toen Lisicki het in haar enkelmatch tegen olympisch kampioen Puig niet onder de markt had, moest Clijsters toch weer het harnas aantrekken.

Kim Clijsters kampte de voorbije dagen met een lichte blessure en werd daarom slechts spaarzaam ingezet. Aanvankelijk was het tegen de Vegas Rollers, een team met onder meer de broers Bryan en Sam Querrey, de bedoeling om enkel in het dubbel aan te treden.

Clijsters: "Slechts een kleine buikspierblessure, niet zo ernstig"

Kim Clijsters werd vanwege haar sterke prestatie verkozen tot Speler (m/v) van de Match. "Na het dubbelspel dacht ik dat ik ervan was voor vandaag. Mijn lichaam en geest moesten toch even een klik maken toen ik inviel. Daarom maakte ik een paar domme fouten in het eerste spelletje. Maar daarna kwam ik er toch in."

Clijsters werd ook geroemd voor haar vechtersmentaliteit, omdat ze ondanks een blessure toch blijft voortspelen. "Het is maar een kleine buikspierblessure, niet al te ernstig. Het is gewoon vervelend bij de opslag."

Het zijn dan wel geen échte matchen, Clijsters heeft het de voorbije dagen enorm naar haar zin op de World Team Tennis. "We hebben een geweldig team, we maken heel veel plezier. Ik zou hen voor geen enkel ander team willen ruilen."