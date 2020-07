Birmingham haalt rugnummer van Dortmund-aanwinst Bellingham uit roulatie

Jude Bellingham geldt als een van de grootste beloften van het Engelse voetbal. Zijn club Birmingham ontsnapte maar nipt aan de degradatie in de Engelse 2e klasse, maar Bellingham maakte het voorbije seizoen wel indruk. Dortmund legde prompt 27,5 miljoen euro op tafel, de transfer werd eerder deze week beklonken.

En Bellingham heeft op korte tijd blijkbaar niet alleen op Dortmund indruk gemaakt, maar ook op het clubbestuur van Birmingham. Dat heeft na het vertrek van zijn goudhaantje immers beslist om Bellinghams rugnummer 22 vanaf nu nooit meer te gebruiken.

Een opmerkelijke beslissing voor het rugnummer van een 17-jarige die slechts 44 keer in actie kwam, maar bij Birmingham vinden ze het een juiste keuze. "Jude is in korte tijd uitgegroeid tot een icoon van de club. Hij heeft getoond wat je kunt bereiken met talent, hard werk en toewijding", klinkt het op de website van Birmingham.

"Met zijn bescheiden en geëngageerd gedrag op en naast het veld is hij uitgegroeid tot een rolmodel. Rugnummer 22 is synoniem geworden met Jude. Daarom hebben we beslist om het nummer 22 nooit meer toe te kennen, als eerbetoon aan Jude en om anderen te inspireren."