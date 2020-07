Belgian Cat Julie Vanloo traint mee bij Club Brugge: "Een kinderdroom"

Vanloo: "Ik ben heel lief ontvangen door de meisjes. Ik droom er al van klens af aan van om in of aan Jan Breydel te kunnen spelen."

"Ze had meteen ook een paar filmpjes opgestuurd met toffe skills", vult Van der Elst aan. "Ik was meteen overtuigd: die kan een potje voetballen."

Meetrainen bij Club Brugge is een eerste stap om die droom waar te maken. "Ik heb een sportloze zomer en vroeg me af of ik hier niet zou kunnen meetrainen, dus heb ik maar een berichtje naar Leo Van der Elst (de coach van de vrouwen van Club Brugge) gestuurd."

Het is geen geheim dat Julie Vanloo naast het basketbal ook een boontje heeft voor het voetbal. Zo verklaarde ze vorige maand nog op MNM dat ze ervan droomt om voor de Red Flames te kunnen voetballen.

"Nu nog te veel ambitie, maar ooit maak ik de overstap"

Vanloo werkte al 3 trainingen af bij "Club YLA" zoals de vrouwen tegenwoordig heten. Toch moet Philip Mestdagh, de bondscoach van de Belgian Cats, niet meteen vrezen dat ze het basketbal opgeeft.

"Ik krijg die vraag over een switch vaak en ik denk er wel over na, maar nu is het nog te vroeg", verduidelijkt Vanloo. "Ik heb nu nog te veel ambitie. Maar ik denk wel dat het ooit zal gebeuren. En dan niet alleen trainen, maar ook een match spelen."

"We blijven haar alvast van kortbij volgen", belooft Van der Elst. "Als het zover is, zullen we haar zeker nog eens uitnodigen."