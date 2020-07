Beerschot én OHL vragen uitstel van de competitiestart

"We betreuren dat de inhoud werd gelekt"

"Beerschot bevestigt dat het, samen met OHL, de voorzitter van de Pro League heeft gevraagd te bemiddelen en na te denken over het probleem van de te korte tijd tussen de promotiefinale en de start van de competitie in 1A", staat te lezen op de webiste van Beerschot.

"Daardoor heeft de winnaar van de finale niet genoeg tijd om zich voor te bereiden. Beerschot heeft dit gevraagd in een constructieve, vertrouwelijke brief naar de leden van de Raad van Bestuur van de Pro League. We betreuren het dan ook dat de inhoud van deze brief werd gelekt."

"We blijven ons focussen op de finale die de kampioen van 1B zal bepalen. Beerschot onthoudt zich van verder commentaar."