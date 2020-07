Andreas Pereira: "Ik mag Virgil van Dijk niet, hij is arrogant"

Andreas Pereira, een voormalig Belgisch jeugdinternational die al enkele jaren geleden voor Brazilië heeft gekozen, nam geen blad voor de mond in het interview.

In plaats van afwijkend te antwoorden op de vraag wie de meest arrogante voetballer in de Premier League is, antwoordt Pereira zonder verpinken: "James Milner. Ik mag die gast echt niet."

"En om eerlijk te zijn, die verdediger mag ik ook niet, Virgil van Dijk. Zelfs de manier waarop hij speelt, vind ik arrogant. Al moet ik wel toegeven dat het een goeie voetballer is."

Van Dijk ligt blijkbaar niet goed in de markt in Brazilië, want eerder liet ook Richarlison zich laatdunkend uit over de Nederlander. "Hij behoort zogezegd tot de beste verdedigers ter wereld, maar in mijn ogen zijn er betere", zegt de Everton-speler, misschien niet toevallig net als Manchester United een rivaal van Liverpool.