400 fans? Anderlecht voetbalt in augustus gewoon achter gesloten deuren

CEO Van Eetvelt: "400 gelukkigen en meer dan 19.000 anderen ongelukkig"

Het plan om 400 toeschouwers per wedstrijd toe te laten in de voetbalstadions wordt door Anderlecht (voorlopig?) in de vuilnisbak geworpen. Paars-wit zal gedurende de maand augustus zijn thuiswedstrijden gewoon achter gesloten deuren spelen. Het gaat om de wedstrijden tegen Moeskroen (16 augustus) en Eupen (23 augustus).

"Gisteren hebben we onmiddellijk na de regeringsbeslissing overlegd met het lokale bestuur en de veiligheidsdiensten", legt CEO Karel Van Eetvelt uit. "We willen op deze manier vooral duidelijk creëren voor iedereen. 400 fans, dat zijn er in de praktijk nog minder. Dat betekent dat je in een stadion van 20.000 mensen enkelingen gelukkig kan maken, maarmeer dan 19.000 anderen ongelukkig. Dan creëer je meer problemen dan je er oplost. Die selectie is niet eerlijk te maken."

Enkel de spelers en staf van beide teams, de delegaties van beide clubs, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers zullen worden toegelaten in het Lotto Park. "Het is dan ook geen financiële beslissing. De kosten die we moeten maken om al die mensen te ontvangen blijven hetzelfde, of daar dan nog 400 fans bijkomen of niet. We willen ook niet dat misnoegde fans toch samentroepen aan het stadion. Zolang de beslissing van de regering op 400 supporters blijft, spelen we achter gesloten deuren."