3/3: Van Vleuten degradeert de tegenstand opnieuw in Spanje

Annemiek van Vleuten weet in 2020 nog altijd niet wat verliezen is. De wereldkampioene was vandaag nog maar eens de beste in de tweede editie van de Clasica Femenina Navarra (1.1) in Pamplona. Gisteren won ze ook al met sprekend gemak de Emakumeen Nafarroako Klasikoa (1.1).