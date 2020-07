"Henderson is begrijpelijke keuze, maar De Bruyne was de beste"

Als bekroning voor zijn seizoen, waarin hij Liverpool naar een eerste landstitel in 30 jaar loodste, is Jordan Henderson volgens de schrijvende pers nu ook Speler van het Jaar in Engeland. Kevin De Bruyne, die dit seizoen al 19 assists uitdeelde en 11 keer scoorde, strandde op de tweede plaats. Onze man Filip Joos liet zijn licht schijnen over de keuze voor Henderson.

"Henderson is compromisfiguur: niemand stak er bovenuit bij Liverpool"

"Dit was te verwachten", opent Joos. "Dat de Engelse pers een speler van Liverpool verkiest, nadat ze voor het eerst in 30 jaar kampioen zijn geworden, dat is begrijpelijk. De pers heeft getwijfeld om het aan een Liverpool speler toe te kennen, of aan de beste speler tout court. Want daar twijfelt niemand aan: dat is veruit Kevin De Bruyne", is Joos stellig.



"Misschien speelde er ook wel wat patriottisme mee. Bovendien was het voor Liverpool extra sneu dat ze hun langverwachte titel niet konden vieren in deze coronatijden. Dan is het een logische opsteker voor The Reds om één van hen tot Speler van het Jaar te kronen. Vanuit een menselijk oogpunt is dat volkomen te begrijpen."



"Anderzijds zegt het ook iets over het seizoen van Liverpool dat een speler als Henderson deze trofee wint. Gek genoeg waren ze dit seizoen minder goed dan vorig jaar. Niemand stak er echt bovenuit. Als ik iemand van Liverpool had moeten kiezen, dan koos ik Sadio Mané. De allrounder Henderson is in die zin een soort compromisfiguur."