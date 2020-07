Voormalig Union-coach Thomas Christiansen wordt bondscoach van Panama

Christiansen volgt de Argentijn Americo Gallego op. Zijn hoofdopdracht wordt Panama naar het WK van 2022 loodsen. In 2018 debuteerde het Centraal-Amerikaanse land op de Werelbeker in Rusland. Het verloor zijn 3 groepsduels, waaronder de openingsmatch tegen de Rode Duivels in Sotsji (0-3).

Christiansen stond vorig seizoen aan het hoofd bij 1B-club Union. Hij leidde de Brusselse traditieclub naar een 4e plaats in de 1e periode en een 3e in de 2e, in de algemene eindstand werd Union 4e. Felice Mazzu volgde hem op.

Christiansen, goed voor 2 caps bij de Spaanse nationale ploeg, begon zijn trainerscarrière in Cyprus bij AEK Larnaca (2014-2016) en APOEL Nicosia (2016-2017), waarmee hij kampioen werd. Nadien was hij 8 maanden aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Leeds United (2017-2018).