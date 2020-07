Steekje Van Aert: "De Tiegemberg is een brugje? Zei Naesen dat misschien?"

Oliver Naesen is altijd goed voor een sappige quote, maar soms ontploffen die achteraf in zijn gezicht. Over de Tiegemberg zei hij ooit: "Als je daar gelost wordt, stop je beter met koersen."

Zijn woorden waren nog niet koud over Naesen werd in de E3 Harelbeke effectief gelost op die bewuste Tiegemberg, iets waar hij achteraf zelf wel om kon lachen.

Maar wanneer Wout van Aert de tweet van Sporza ziet passeren met de uitspraak van Lefevere als kop, kietelt de renner van Jumbo-Visma de voormalige Belgische kampioen met "is dat een uitspraak van Oliver Naesen misschien?"

Van Aert wil die uitspraak alvast het liefst vergeten: "Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit iets over de Tiegemberg gezegd heb!"

Afspraak op 22 september in Anzegem om te zien wie uiteindelijk het laatst zal lachen...