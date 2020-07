Premier League wacht op slotspeeldag pittige strijd om CL- en EL-tickets

Leicester City en Man.United in rechtstreeks duel

Chelsea ontvangt Wolverhampton

Chelsea mag het thuis opnemen tegen Wolverhampton, dat onlangs moest afhaken in de Champions League-race. De Wolves strijden wel nog om een Europa League-ticket en zullen zich dus niet zomaar gewonnen geven.

En wat met de Europa League-tickets?

In de Premier League krijgt de nummer 5 van de competitie een ticket voor de Europa League, net als de winnaar van de League Cup en de winnaar van de FA Cup.

Omdat League Cup-winnaar Manchester City al zeker is van de Champions League mag ook de nummer 6 naar de Europa League.

Als Arsenal de FA Cup wint, pakken de Gunners het laatste Europa League-ticket. Tegenstander Chelsea is op dit moment al zeker van Europees voetbal. Als Arsenal de FA Cup-finale verliest, dan mag ook de nummer 7 van de Premier League nog Europa in.

Ook het huidige Europese seizoen heeft nog een invloed. Manchester City en Chelsea zijn nog actief in de Champions League en Manchester United en Wolverhampton in de Europa League.

Als een van die clubs een Europese beker pakt, hangt daar een rechtstreeks ticket voor de Champions League aan vast. Als dat het geval is voor een club die niet in de top 4 eindigt, dan mogen er slechts 2 teams naar de Europa League en spelen er volgend seizoen 5 Engelse clubs in de Champions League.