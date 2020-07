Droevig nieuws uit de motorcrosswereld. Gisteravond overleed Dirk Geukens totaal onverwacht op 57-jarige leeftijd, wellicht ten gevolge van een hartfalen.

De crosser uit Balen was een tijdgenoot van Eric Geboers. In 1990 en 1991 werd Geukens tweemaal derde in het WK 500cc, de koninginnenklasse in het motorcross. Hij won in in die periode 2 Grote Prijzen.