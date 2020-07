Officieel: Mike Tyson stapt op zijn 54e opnieuw in de ring

In 2005 leek er een einde te komen aan de turbulente bokscarrière van Mike Tyson, waarvan we vooral onthouden dat hij ooit een stuk van het oor van Evander Holyfield beet in een titelkamp.

Tyson schipperde na zijn bokscarrière tussen schertsfiguur en cultfiguur, maar de laatste maanden werkte Tyson weer naarstig in de gym aan zijn boksskills. Er was sprake van een comeback tegen Tyson Fury of Evander Holyfield. Die geruchten van een comeback blijken nu niet uit de lucht gegrepen.

Op 12 september neemt Tyson het in Los Angeles over 8 ronden op tegen Roy Jones jr. Jones werd wereldkampioen in verschillende gewichtsklassen, maar hij zal het meest herinnerd worden van zijn controversiële - want wellicht omgekochte - nederlaag op de Spelen van Seoel.