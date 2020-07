NBA is terug, nieuwe hypetrein vertrekt: maak kennis met Bol Bol

In de luwte werkte hij de voorbije maanden hard aan zijn herstel en daar heeft hij afgelopen nacht de vruchten van geplukt. In een oefenwedstrijd tegen Washington imponeerde hij aan beide kanten van het terrein: 16 punten, 10 rebounds en 6 blocks.

De Soedanese Amerikaan - 2,18m en 100 kg droog aan de haak - werd vorig jaar pas als 44e gekozen in de NBA-draft. Nochtans had Bol al wel flitsen van zijn klasse getoond, maar een voetblessure deed zijn NBA-kansen kelderen.

Bol Bol. Neen, we maken hier geen sluikse reclame voor een bekende webshop. Bol Bol is gewoon de naam van het nieuwste wapen van de Denver Nuggets, die in de eerste oefenpartij na de coronabreak meteen zijn visitekaartje afgaf.

"Hij wordt een héél, héél goeie speler"

Bol Bol - wat een naam toch - was zelf niet verrast door zijn prestatie. "Ik heb keihard gewerkt, zeker sinds we hier in de bubbel zijn", vertelt hij aan ESPN. "Ik heb geprobeerd niet zenuwachtig te zijn. Alles kwam gewoon vanzelf."

Nuggets-coach Mike Malone stak na afloop de loftrompet over Bol, die - toeval of niet - na de match een dopingcontrole moest afleggen. "Het was zijn eerste wedstrijd op NBA-niveau en hij was meteen goed voor 16 punten, 10 rebounds en 6 blocks. Dat is geweldig. We hebben hem zijn ding laten doen en dat deed hij uitstekend. Hij zal alleen maar beter worden."

Ook ploegmaat Troy Douglas trok grote ogen. "Ik ben enorm onder de indruk", sprak Douglas. "Bol heeft veel potentieel. Echt ontzettend veel. Hij heeft de kwaliteiten om een geweldige speler te worden: hij is groot, kan dribbelen en shotten en werkt keihard. Hij wordt een héél, héél goeie speler."