Luca Brecel over Ben Mertens: "Super! Wij gaan elkaar nog geld opbrengen"

Luca Brecel bewees met eindwinst in de Champions League snooker dat hij niet had stilgelegen tijdens de lockdown. Nu moet hij opnieuw aan de bak wil hij straks voor de 5e keer in zijn carrière de hoofdtabel van het WK halen.

"Er staat veel druk op, maar eigenlijk heb ik daar nooit last van. Ik heb altijd een goed gevoel voor de start van een toernooi. Nu ook. Ik ben goed voorbereid, dus laat maar komen!"

"De eindzege in de Champions League heeft mij vooral rust en vertrouwen gegeven. Fergal O'Brien is wel een lastige tegenstander. Hij draait al heel lang mee en is iemand die zijn tijd neemt. Daar laat ik mij niet aan vangen. Als het moet, speel ik zelf ook traag."

Brecel stond al 4 keer op de hoofdtabel, maar verloor telkens in de eerste ronde. "Ik vind het al een overwinning op zich dat ik er 4 keer stond. In mijn eerste jaar moest ik 4 keer winnen om de hoofdtabel te halen. In een ander toernooi sta je dan al in de kwart- of halve finale."