Legendarische Sjachtjar-coach Lucescu neemt over bij rivaal Dinamo Kiev

Mircea Lucescu is één van de meest succesvolle coaches ooit uit de Oekraïense competitie. De Roemeen nam in 2004 over bij Sjachtjar en onder zijn bewind werd de club een Europese subtopper. Lucescu werd maar liefst 8 keer kampioen, won 9 keer de beker én veroverde in 2009 de UEFA Cup.

Zijn laatste job was die van Turks bondscoach, maar nadat hij begin 2019 het voor bekeken hield was hij 18 maanden inactief, tot nu. Lucescu keert terug naar het land waar hij vele successen behaalde, al doet hij dat wel bij de grote rivaal van Sjachtjar, Dinamo Kiev.

"Ik miste Oekraïne en ik wou iets teruggeven aan het land waar ik zo'n successen behaald heb", reageerde Lucescu. Dinamo is alvast opgetogen over de komst van de inmiddels 74-jarige coach. "Met de komst van deze technische staf zullen we terugkeren naar onze winnende gewoontes van weleer", klonk het bij de club uit de hoofdstad.