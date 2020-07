Domper voor Antwerp: De Sart staat enkele maanden aan de kant

Alexis De Sart was afgelopen seizoen een belangrijke pion bij Antwerp. Hij speelde 31 wedstrijden en was daarin goed voor 1 goal en 3 assists. Maar Ivan Leko zal het dus een poosje zonder De Sart moeten redden, want de middenvelder blesseerde zich woensdag aan de mediale band van zijn rechterenkel.

"Vrijdag zal hij een ingreep ondergaan in het ziekenhuis. We gaan uit van een inactiviteit van enkele maanden. De club wenst hem een spoedig herstel", laat Antwerp weten.

Het team van Ivan Leko is in volle voorbereiding op de bekerfinale van volgende week zaterdag (1 augustus) in het Koning Boudewijnstadion tegen Club Brugge.