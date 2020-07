Devolder van Belgisch kampioen naar tractorchauffeur: "Passie van kinds af"

Tijdens zijn wielercarrière kroop Stijn Devolder na de Vlaamse klassiekers al eens achter het stuur van een tractor "om tot rust te komen". "Al had ik daar toen niet veel tijd voor. Nu is het mijn dagelijkse job", vertelt hij.

"Het is van kinds af aan een passie van mij. Als wielrenner was het een vorm van ontspanning, nu doe ik het dagelijks. Maar nu mis ik de koers wel natuurlijk."

Vooral de voorstelling van het BK-parcours in Anzegem deed pijn voor de drievoudige Belgische kampioen. "Het is dicht bij mijn deur en het is een parcours op mijn maat. Helaas ben ik al te oud geworden voor deze editie."



"Iemand die uit de Tour komt, heeft zeker een streepje voor op dit BK. Maar ook titelverdediger Tim Merlier maakt zeker een kans. Hij heeft een goede ploeg die hem over de Tiegemberg kan helpen."