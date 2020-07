Dancing Dimi swingt op World Matchplay en staat in de kwartfinale

Revanche voor verloren kwartfinale op het WK

Van den Bergh, de nummer 26 van de wereld, kreeg in ronde 1 met Nathan Aspinall meteen een klepper voorgeschoteld. "The Asp" is de nummer 6 van de wereld en weerhield Van den Bergh eind vorig jaar nog van een plek in de halve finales op het WK.

Maar Van den Bergh liet dat dinsdag niet aan zijn hart komen. Het matchplay-format, waarbij er in legs gespeeld wordt in plaats van in sets, leek onze landgenoot goed te liggen. Van den Bergh schitterde en Aspinall kon nooit een vuist maken. Een stevige 10-5 winst was het gevolg.