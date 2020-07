Coronatroubles in 1e vrouwenkoers in Baskenland: "Niet alle rensters zijn getest"

Vandaag staat de eerste internationale UCI-koers sinds de coronalockdown op het menu, een eendagskoers voor vrouwen in het Baskenland. Maar het adviesorgaan The Cyclists' Alliance stelt dat het niet veilig is om te starten. Niet alle rensters in het peloton zijn getest. Het team van Marianne Vos doet al niet mee. Het Belgische team Doltcini-Van Eyck beraadt zich nog.

De vrouwen rijden 3 eendagswedstrijden op 4 dagen in het Baskenland. De Emakumeen Nafarroako Klasikoa in de regio Navarra bijt vandaag de spits af. Gisteravond stuurde het vrouwenbelangenorgaan TCA een statement de wereld in, waarbij 3 vraagtekens werden gezet bij de veiligheid en gezondheid. "Er is onvoldoende bewijs dat het "Covid Protocol" van de UCI gevolgd is. De teams kregen geen risico-inschatting van de organisatie." "Niet alle ploegen hebben ook de verplichte coronatest ondergaan. En bovendien bevindt de regio zich in fase 4 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met 53 nieuwe coronabesmettingen op 100.000 vorige week. Het risico om naar een pandemische situatie te evolueren is groot." De TCA vraagt dat de UCI de zaak snel en ernstig bekijkt en beslist of de wedstrijd wel kan doorgaan.

Ploeg van Vos doet niet meer mee: "Gezondheidsrisico's te groot"

CCC-Liv, het team van de Nederlandse vedette Marianne Vos, doet vandaag en morgen (in de Clasica Femenina Navarra) alvast niet mee. "De gezondheidsrisico's zijn te groot", luidt het in een persbericht.



"Wij weten uit de dagelijkse gezondheidschecks en coronatesten dat niemand van onze ploeg is besmet. Mochten we meedoen, dan komen we in contact met rensters die, naar het zich laat aanzien, mogelijk niet de verplichte coronatest hebben ondergaan", aldus teammanager Eric van den Boom.

Renster van Belgische team Doltcini: "Overleggen met andere teams wat te doen"