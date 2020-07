Ben Mertens (15) is jongste winnaar van match voor WK snooker: "Was al blij met 1 frame"

Mertens zag Cahill, die vorig jaar als amateur in de eerste ronde van het WK Ronnie O'Sullivan wipte, het eerste frame winnen met een break van 82. Daarna was het evenwel de beurt aan het Belgische talent met 5 spelletjes op een rij. Cahill spartelde met een 90-break nog even tegen, maar Mertens gaf het niet meer weg: 6-2.

Met zijn 15 jaar is Mertens de jongste speler in de geschiedenis die een wedstrijd wint op het wereldkampioenschap. "Dit is gewoon ongelooflijk", reageerde de jongen met de bijnaam "Tintin" (Frans voor Kuifje, red). "In het begin van de wedstrijd was ik nerveus. Na winst in het 2e frame ging het al veel vlotter. In het laatste frame was het ook nog even bibberen, maar het liep goed af. Ik ben enorm blij met deze zege."

Cahill klopte vorig jaar in The Crucible O'Sullivan (WS-6) met 10-8. Een ronde verder zorgde de 24-jarige Engelsman bijna voor een nieuwe stunt, maar uiteindelijk was de Schot Stephen Maguire (WS-9) met 13-12 te sterk.

In de 2e kwalificatieronde neemt Mertens het op tegen Sam Baird (WS-77). Als hij ook die horde neemt, volgt een duel met Mark Davis (WS-32). In de 4e en laatste ronde zijn Jake Nicholson, de Welshman Jak Jones (WS-69) en de Schot Anthony McGill (WS-39) de mogelijke tegenstanders. (lees zijn reactie onder tweet)