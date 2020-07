9 arrestaties bij verboden titelfeest Liverpool, club is "teleurgesteld"

Na de competitiewedstrijd tegen Chelsea mocht Liverpool na een maandje wachten eindelijk de Premier League-trofee in ontvangst nemen. De spelers bouwden een feestje in The Kop, weliswaar zonder supporters in het stadion.

Hoewel de politie en Liverpool de fans hadden opgeroepen om thuis te blijven en de coronamaatregelen in acht te nemen, kwamen toch zo'n 3.000 supporters naar Anfield. Het feest werd gedoogd door de politie, maar negen fans werden opgepakt wegens mishandeling, openbare dronkenschap en rijden onder invloed.

Liverpool keurt de titelviering van de supporters af. "We zijn teleurgesteld door de taferelen buiten het stadion gisteren. Het is jammer dat niet meer supporters thuis hebben gevierd."

De club wil de eerste titel in 30 jaar nog vieren met de supporters "als het veilig is". "Tot dan blijft het beschermen van onze stad de hoogste prioriteit."