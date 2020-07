14 keer Tiegemberg op BK: "Na de Tour zal dat aanvoelen als een brugje"

Amper twee dagen na de slotrit van de Tour staat het BK al op de wielerkalender. Het peloton krijgt een pittig parcours voorgeschoteld van 235,8 kilometer.

Vanaf startplaats Halle wordt een lus van 104 kilometer getekend naar Anzegem, waar er nog 7 plaatselijke ronden wachten. "Tijdens die rit in lijn naar Anzegem hebben we na 33 kilometer de passage over de Muur van Geraardsbergen. Een mythische helling die we zeker wilden opnemen in ons parcours", zegt koersdirecteur Eric Demets.

"Op de Heirbaan in Anzegem vatten we de zeven plaatselijke ronden aan van elk 18,8 kilometer. Daarin zitten telkens twee beklimmingen van de Tiegemberg."