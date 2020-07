Zwarte Duivels hebben met Frédéric Cocqu een nieuwe bondscoach

"Onze nationale ploegen moeten hoog mikken, zeer hoog. Om deze ambitie waar te maken hadden we nood aan een echte technische directie. Frédéric Cocqu, met al zijn ervaring op Franse en Belgische bodem, is de geschikte kandidaat."

“Deze functie was hoogst nodig om onze sportieve ambities concreet te maken in onze geliefde sport die zich verder blijft ontwikkelen in België", verduidelijkt voorzitter Salvatore Zandona.

Voor Belgium Rugby is de functie van technisch directeur een nieuwigheid. "De functie werd in het leven geroepen om de ontwikkeling van de nationale ploegen, bij de mannen en vrouwen, te versnellen", luidt het in het persbericht op de website.

Wie is Frédéric Cocqu?

Cocqu draait al jaren mee in de omkadering van de nationale ploeg. Hij was coach van de backs van de nationale mannenploeg, waarmee hij een hand had in de flinke klim op de wereldranking.

Hij richtte ook het opleidingscentrum van de Franstalige Rugbyliga (LBFR) op, waarna hij aan de slag ging in Frankrijk. Hij haalde er het hoogste Franse diploma in rugbymanagement en coachte verschillende ploegen in de ProD2, Elite (m/v) en de Franse belofteploeg.

Zandona: "Kortom, Frédéric heeft zowel bij de mannen als de vrouwen ervaring bij de senioren en de jeugd. Met zijn doortastendheid, ervaring en passie is Frédéric de versterking die Belgium Rugby nodig heeft om de uitdagingen het hoofd te bieden."

Cocqu is blij met zijn aanstelling: "Ik ben heel vereerd. Er besef dat er nog heel wat werk op de plank ligt. De voorbije jaren is er heel wat vooruitgang geboekt met de nationale ploegen, maar we zijn er nog lang niet."

De Fransman Ajac was 6 jaar bondscoach, de voorbije 4 jaar bracht hij met België door in het Rugby Europe Championship, de wachtkamer voor het Zeslandentoernooi.

Belgium Rugby telt 12.000 aangesloten leden, de voorbije 5 jaar groeide het ledenaantal tussen de 5 à 10 procent.