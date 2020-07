Virton, het juridische balletje in de flipperkast van het Belgische voetbal

1B-club Virton greep naast een proflicentie, maar weert zich als een duivel in een wijwatervat. Het BAS, de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), de rechtbank van eerste aanleg, het Hof van Beroep... Allemaal kregen ze de Luxemburgers over de vloer. Zo schippert de club tussen 1A en de tweede amateurklasse: een overzicht van het juridische steekspel.

Begin april begint de soap rond Virton: de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) geeft 1B-clubs Lokeren, Virton, Roeselare en Lommel geen groen licht. Na één seizoen in 1B dreigt Virton weer naar de amateurklasse te zakken. De Luxemburgers spannen een procedure aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar krijgen ook daar nul op het rekest. De club slaagt er niet in te bewijzen levensvatbaar te zijn voor het seizoen 2020-2021 en krijgt geen proflicentie.

Het eerste salvo: 3 procedures tegelijk

Virton reageert als door een wesp gestoken en haalt drie juridische wapens uit zijn arsenaal om toch een proflicentie in de wacht te slepen: Virton dient een klacht in bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel wegens het niet toekennen van de licentie door zowel de Licentiecommissie als het BAS. Virton eist daarbij ook een schadevergoeding van 15 miljoen euro van de KBVB om de opgelopen schade in het licentiedossier te compenseren.





, dat zich moet buigen over het licentiereglement. De Luxemburgers kloppen ook aan bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), een onafhankelijke instantie die erop toekijkt dat de concurrentieregels gerespecteerd worden. Volgens Virton tasten de strenge licentievoorwaarden de economische vrijheid van de clubs aan.

BMA brengt slecht nieuws en goed nieuws

De BMA biedt Virton even hoop: de klacht houdt steek en wordt voorgelegd aan het Mededingingscollege. Maar niet veel later volgt de ontnuchtering. Het college stelt vast dat Virton, ondanks herhaaldelijke uitnodigingen, geen gebruik heeft gemaakt van de kansen om bijvoorbeeld een bankgarantie voor te leggen aan de Licentiecommissie of aan het BAS. Toch haalt Virton uit de beoordeling "prima facie" van het Mededingingscollege een element dat de eigen zaak kan dienen. Volgens de club mag de voetbalbond in de beoordeling van de continuïteit geen sponsorcontracten buiten beschouwing laten die afkomstig zijn van "verboden entiteiten". In het geval van Virton gaat het om het bedrijf Leopard, dat in de portefeuille zit van clubeigenaar Flavio Becca. "Zonder die regel, die dus illegaal en foutief is verklaard, zou Virton niet in de problemen zijn geraakt met betrekking tot het aantonen van de continuïteit", klinkt het bij de club. Genoeg redenen voor Virton om opnieuw bij het BAS en de Licentiecommissie aan te kloppen voor een tweede beoordeling. De club laat het aan de KBVB om te beslissen welke instantie zich opnieuw over het dossier mag buigen.

Uitstel van competities geëist

Maar Virton legt zijn eieren niet in één mand. Ook de procedures bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg en het BAS lopen nog. Op 4 augustus mag Virton zijn zaak bepleiten voor het BAS. Dat amper 4 dagen later de competitie alweer begint, is dan ook niet naar de zin van de Luxemburgers. Virton trekt dan maar nog eens naar de rechter van eerste aanleg in Brussel om de competitiestart in 1A, 1B en 1e en 2e amateur en de Croky Cup uit te stellen. De club vraagt ook om een schadevergoeding van 5 miljoen euro per speeldag die toch zou doorgaan.

Rematch tegen Beerschot? Ja, of toch liever niet

Om het hele verhaal nog wat complexer te maken, moeten we terug naar eind januari: toen won Virton zijn competitiewedstrijd in 1B tegen Beerschot na een controversieel doelpunt. De enige treffer van de partij werd onterecht goedgekeurd. Na wat juridisch getouwtrek besloot het BAS dat de wedstrijd opnieuw moet worden gespeeld op 26 juli. En dat geeft Virton zelfs nog een waterkans op 1A. Bij winst springt het over Westerlo naar de eerste plek in het eindklassement van 1B. In het onwaarschijnlijke geval dat de tweede promotiefinale tussen OHL en Beerschot toch niet zou plaatsvinden, zou het eindklassement in 1B de doorslag kunnen geven. Maar ook Virton beseft intussen dat de kans klein is dat de promotiefinale in 1B op 2 augustus niet meer zal doorgaan. Omdat er "sportief niets meer op het spel staat" bij de rematch tegen Beerschot heeft het nu via mail gevraagd aan de KBVB om de wedstrijd toch weer te annuleren.

Het controversiële doelpunt na 1'30":

Muiterij in de spelersgroep