VIDEO: Verstappen krijgt kapotte stuurstang cadeau van mecaniciens

Dat Max Verstappen nog de 2e plek wegkaapte in de GP van Hongarije, was een klein mirakel. De Nederlander had net voor de start zijn Red Bull tegen de bandenmuur geparkeerd en leek met een kapotte stuurstang zelfs niet aan de race te kunnen beginnen. Maar dankzij het snelle werk van zijn mecaniciens, kon Verstappen toch nog meestrijden voor de punten.

Achteraf kreeg hij het kapotte onderdeel cadeau van zijn monteurs. "Ik wil er liever niet aan herinnerd worden", grapte hij.