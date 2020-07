Roeselare hervat training en blijft ambitieus: "Zoveel mogelijk prijzen pakken"

Een goede voorbereiding is het halve werk, moeten ze bij Roeselare gedacht hebben. Zo'n 3 maanden voor de start van de nieuwe volleybalcompetitie is de club deze week begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Zo kunnen we geleidelijk weer starten", zegt coach Steven Vanmedegael.

"We zijn al een tijdje bezig, maar nu is de hele ploeg in het land", vertelt Steven Vanmedegael aan Sporza. "Zo kunnen we geleidelijk starten en het niveau opbouwen. We starten met veel balcontacten en de intensiteit en het volume zullen mondjesmaat omhoog gaan." "De voorbije weken hebben we met de Belgen 3x per week samen getraind. Spelers die niet konden meetrainen, kregen een individueel programma om thuis af te werken. Maar in een teamsport is het toch leuk dat je weer met alle spelers kunt samen zijn. Zo kun je een band opbouwen met de spelers en kun je ook beter bijsturen."

Het is heel leuk dat Stijn D'Hulst terug is na 3 jaar in het buitenland. Hij keert terug met de ervaring van een Europese topclub. Steven Vanmedegael

Wat opvalt bij Roeselare: weinig nieuwkomers en veel vertrouwde gezichten. Met onder meer spelverdeler Stijn D'Hulst, terug van weggeweest na een geslaagd Italiaans avontuur. "Het is heel leuk dat Stijn terug is na 3 jaar in het buitenland", zegt Vanmedegael. "Hij keert terug met de ervaring van een Europese topclub. Stijn is een heel goeie spelverdeler die de anderen weer in het gareel kan nemen. Hij is een leuke aanwinst voor de ploeg." "Het is een groot voordeel dat we zoveel spelers hebben die elkaar kennen. Zo kunnen we de nieuwe puzzelstukjes vlot integreren, want zij kennen de waarden en de ideeën van het team. Zo kunnen we veel sneller naar het gewenste niveau en het gewenste spel groeien."

"Verwacht dat Leuven en Menen sterker zullen zijn"