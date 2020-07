Organisatie Tokio 2020: "Een vaccin is nodig om Spelen te laten doorgaan"

Mori gaf vandaag een interview aan de Japanse zender NHK. "Als de situatie volgend jaar is zoals ze vandaag is, dan zullen de Spelen niet kunnen doorgaan", was de duidelijke boodschap.

Mori toonde zich evenwel hoopvol: "Ik denk niet dat deze situatie nog een jaar zal duren. Of de Olympische Spelen kunnen doorgaan, hangt ervan af of de mensheid het coronavirus kan verslaan. Een vaccin of een geneesmiddel ontwikkelen is dan de eerste stap."

Volgens onderzoekers zou er over 6 tot 9 maanden een vaccin beschikbaar zijn, maar velen stellen zich de vraag of jonge sporters de prioriteit moeten krijgen en of iedereen ermee zou akkoord gaan om zich te laten vaccineren.

Om het jaar vooraf in te luiden zal er morgen een kleine ceremonie van 15 minuten plaatsvinden in het nieuwe nationale stadion. Het Internationaal Olympisch Comité en de Japanse organisatie hebben herhaaldelijk gezegd dat de Spelen zullen plaatsvinden, zonder evenwel details te geven hoe dat kan in een pandemie.

Het is wel zeker dat ze de Spelen willen vereenvoudigen om kosten te besparen. Het is wel nog niet duidelijk of er publiek zal aanwezig mogen zijn. Als dat niet hte geval zou zijn, of slechts heel beperkt, wil Mori nadenken over het behoud van de Spelen. "Als dat zou gebeuren, moeten we rekening houden met een annulatie."

Al zegt Toshiro Muto, de CEO van het organisatiecomité, dat hij ook zonder publiek de Spelen wil proberen te laten doorgaan.