Milan bergt Rangnick-plan op en verlengt contract van coach Pioli tot 2022

Pioli en Milan verloren al 10 keer op een rij niet. Na de 2-1-zege van gisteren tegen Sassuolo wipte Milan over Roma naar de 5e plaats. Na de match kwam de clubleiding met het nieuws over de contractverlenging.

De wijdverspreide plannen om Pioli volgend seizoen te vervangen door de 62-jarige Duitser Ralf Rangnick, ex-coach van RB Leipzig en Schalke, gaan zo de vuilbak in. Sinds februari stonden de Italiaanse kranten vol van de onderhandelingen tussen Rangnick en Milan-directeur Ivan Gazidis.

Maar na de revival en de 10 wedstrijden zonder nederlaag (in alle competities) geeft Milan het vertrouwen aan de huidige coach: "Stefano beheerde op een briljante manier de lockdown én de herstart van het lopende seizoen. Dat had een consistente, positieve impact op het hele team", luidt het persbericht.

Gazidis strooit met lof: "Stefano heeft getoond dat hij het voetbal kan brengen dat wij als club voor ogen hebben: opwindend, aanvallend en gepassioneerd. Deze beslissing is niet gebaseerd op de recente overwinningen, maar is gebaseerd op de manier hoe Stefano de teamspirit heeft geboetseerd, waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan. Hij heeft ook de prestaties van de individuele spelers én van de ploeg als geheel beter gemaakt."

Pioli zelf vertelde altijd dat hij aan het begin stond van een buitengewoon pad. "Als we blijven werken zoals we nu werken, zullen we groeien en altijd competitiever worden." Milan, een zevenvoudige Europese kampioen, wacht al sinds 2011 op een grote trofee. Het is de voorbije jaren afgegleden tot een middenmoter.