Meunier aan Dortmund-fans: "Ik breng een beetje geluk"

De adelbrieven waarmee Thomas Meunier aankwam in Duitsland, doen de fans van Dortmund watertanden. In België en Frankrijk won hij de titel en de beker. De fans hopen dat hij dat kan overdoen in Duitsland.

"Ik breng een beetje geluk, he", lacht Meunier. "Ik ben een ambiteus iemand, dus ik wil de kans hebben om iets te winnen als ik teken bij een club. Dat ik tekende voor Dortmund is omdat ik denk dat ik met deze club iets kan winnen."

De interviewer had duidelijk zijn huiswerk gemaakt en daarbij was opgevallen dat Meunier al met veel verschillende rugnummers speelde in zijn carrière: 2, 6, 15, 16 en 19. Bij Dortmund komt daar nog een nummer bij, want Meunier ziet het als een nieuw hoofdstuk.

"Ik kies voor een nieuw rugnummer (24) voor mijn grootvader die 2 jaar geleden overleed. Hij hield enorm van het Duitse voetbal. Hij zou het fantastisch gevonden hebben dat ik nu voor Dortmund speel."

Meunier wordt ploegmaat van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Witsel gaf zichzelf vorig jaar de naam "Agent Axel" omdat hij Hazard overtuigde naar Dortmund te komen. Deed hij hetzelfde met Meunier?

"Zijn rol is 5 procent", lachte Meunier. "Zijn commissie was niet hoog. Nee, ik weet dat Axel iemand heel eerlijk is. Als je iets vraagt, liegt hij niet. Zelfs als hem dat zelf beter zou uitkomen. Hij zei dat dit een enorme club is en iets totaal anders dan wat ik al meemaakte."

"Ik heb niet getwijfeld, want het was sowieso mijn keuze om naar Dortmund te gaan, het advies van Axel was enkel bonus."