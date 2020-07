Geen publiek in stadion? In Arsenal protesteren ze dan maar met vliegtuig

Arsenal is na een nederlaag tegen laagvlieger Aston Villa weggezakt naar de 10e plek in Premier League. The Gunners stevenen af op hun slechtste eindklassement sinds 1995, toen ze 12e werden.

Coach Mikel Arteta nam in december over van Unai Emery, maar ook de oud-middenvelder kon geen kentering veroorzaken. Maar de Spanjaard is niet de kop van Jut bij de supporters, wel eigenaar Stan Kroenke.

De Amerikaanse miljardair lijkt meer geïnteresseerd in zijn NFL-team LA Rams en steekt liefst niet te veel geld in zijn Engelse voetbalclub. De supporters proberen de eigenaar nu naar de uitgang te duwen en schakelden zelfs een vliegtuig in om hun boodschap over te brengen.