Fellaini, Dembélé en alle andere Super League-spelers testen negatief voor seizoensstart

In totaal ondergingen 1.870 personen uit de 2 toernooihubs - Suzhou bij Shanghai in het oosten en Dalian in het noordoosten van China - een medische controle. Niemand was positief op het coronavirus.

De spelers en officials van de 16 deelnemende teams zullen strikt gebonden zijn aan hun hotel en bepaalde delen van het voetbalstadion. Eén keer per week zullen ze een nieuwe test moeten ondergaan.

De CSL moest normaal op 22 februari van start gaan. De 16 teams zijn verdeeld over 2 hubs van 8. Alle teams spelen in hun groep van 8 twee keer tegen elkaar, de matchen zijn ook telkens in hun respectieve hub. De top 4 van elke groep gaat naar de kampioenschapspoule, de laatste 4 van elke groep gaat naar de degradatiepoule.

Er doen 2 Belgen mee in China: Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng). Fellaini bleek in maart zelf besmet met het coronavirus, maar is intussen volledig hersteld.