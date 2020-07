Edmonton Eskimos volgt voorbeeld Amerikaans NFL-team en verandert naam

Sportclubs staan al even onder druk om racistische of stereotiepe benamingen te laten vallen. Omdat ook grote sponsors dreigen de financiële banden door te knippen, komt alles in een stroomversnelling.

Washington, een van de oudste NFL-teams, neemt na 87 jaar afscheid van het controversiële "Redskins" in zijn naam. Ook baseballclub Cleveland Indians overweegt een naamsverandering. In Canada volgt nu ook Edmonton dat voorbeeld: "Eskimos" verdwijnt uit de naam en de logo's.