België speurt naar jong talent op motor: "Over 10 jaar in MotoGP"

Over zijn grote droom moet Loris niet lang nadenken: "In de MotoGP rijden. Maar daar heb ik nog 10 jaar voor nodig, denk ik."

"Het niveauverschil zit vooral in de kracht en snelheid om de motor snel van links naar rechts te sturen. Het moeilijkste is recht blijven. Tegen hogere snelheden kan je heel hard onderuitgaan."

Ook de 12-jarige Loris Dekkers hoopt zich in de kijker te rijden. Als Nederlands kampioen op de Open Minibike kan hij alvast mooie adelbrieven voorleggen. "Die kick had ik nodig om verder te komen", vertelt hij. "Maar op de grotere motoren moet ik nog heel veel leren."

Ze zijn nog te jong om een rijbewijs te hebben, maar op het Circuit Jules Tacheny in Mettet, niet ver van Namen, scheuren kinderen en jongeren met snelheden tot 180 km/u over het asfalt. Op de trainingsdag van de Belgian Motorcycle Academy proberen ze zo de toekomstige motorkampioenen eruit te pikken.

"Jonge talenten vinden, is hard werken"

Thierry Klutz, coördinator van de Belgian Motorcycle Academy, houdt de jonge talenten nauwlettend in de gaten. "We hopen wel wat talent te vinden. Dat is niet evident in België, omdat er niet veel circuits zijn."

"Als we jonge talenten willen vinden, moeten we ervoor werken. We hebben een structuur opgezet om ze zo goed mogelijk te begeleiden. We proberen een hoog niveau te bereiken. De droom is uiteraard om de MotoGP te bereiken."