Bart Aernouts: "Ik leef van dag tot dag om niet ontgoocheld te worden"

"Veel atleten, onder wie ikzelf, moesten zich nog kwalificeren voor Hawaï. Maar daar heb je wedstrijden voor nodig en die zullen we niet snel krijgen. Het is goed dat Hawaï nu al wordt geannuleerd, in december zou veel erger zijn."

De Ironman in Hawaï is de hoogmis voor langeafstandstriatleten. Het is nog maar de 1e keer in de 43-jarige geschiedenis van de wedstrijd dat er een editie geschrapt wordt. "Als je het nieuws bekijkt, dan komt dit zeker niet als een verrassing", zegt Bart Aernouts.

Aernouts: "Minder gemotiveerd op training"

Geen wedstrijden betekent ook geen prijzengeld voor de triatleten. "Gelukkig heb ik nog sponsors die me voorlopig blijven steunen. De prijzengelden vallen weg, maar we hebben ook minder onkosten."

"Ondertussen vallen wel alle trainingsdoelen weg. Het is nu vooral zaak om fit te blijven. Als er dan een evenement kan doorgaan, dan kan ik me in een korte periode voorbereiden. Al ziet het er de laatste weken steeds minder goed uit voor de grote evenementen van dit jaar."

"Het is minder leuk om te trainen zonder doel. Je bent minder gemotiveerd en het is moeilijk om aan een training te beginnen. Ik leef van dag tot dag om niet ontgoocheld te raken. Hopelijk komt daar snel verandering in."

Is de afscheidswedstrijd van Frederik van Lierde in september in Menen een optie? "Ik zal waarschijnlijk wel in de buurt zijn", zegt Aernouts. "Als dat kan, zal ik zeker aanwezig zijn. Maar ik wacht de planning voor oktober en november nog wat af."