Aston Villa, Bournemouth of Watford: welke club redt zijn hachje?

West Ham: 37 punten, doelsaldo -13

Mathematisch is West Ham nog niet zeker van het behoud, maar een degradatie van de Hammers zou wel een mirakel zijn. West Ham heeft als enige van de degradatiekandidaten nog twee wedstrijden voor de boeg, tegen Manchester United en tegen rechtstreeks concurrent Aston Villa. West Ham behaalde sinds de competitiehervatting al enkele belangrijke zeges: het versloeg Chelsea en het al gedegradeerde Norwich en won vrijdag ook het degradatieduel met Watford. De Hammers hebben slechts één puntje nodig om helemaal zeker te zijn van het behoud en hebben bovendien ook het doelsaldo aan hun kant. Dat geeft immers de doorslag bij een gelijke stand en met -13 doet West Ham momenteel ruim beter dan concurrenten Aston Villa (-26) en Bournemouth (-27). West Ham hoeft zich dus geen zorgen meer te maken.

Enkel een mirakel kan West Ham nog uit de Premier League houden.

Aston Villa: 34 punten, doelsaldo -26

Aston Villa behaalde dinsdagavond een levensbelangrijke overwinning tegen Arsenal. Dankzij die driepunter staan de Villains voorlopig op een veilige plaats, al is het verschil met Watford miniem. Beide clubs tellen evenveel punten en Villa doet amper één goal beter qua doelsaldo, ook al omdat Watford met 4-0 verloor bij Manchester City. De broodnodige zege tegen Arsenal heeft de ploeg van onder meer Björn Engels wel een flinke boost gegeven. "Absoluut. We moesten winnen en we hebben ons lot nu weer in eigen handen. Dat is wat je wilt voor de laatste wedstrijd van het seizoen", zegt coach Dean Smith. Op de slotspeeldag trekt Aston Villa naar West Ham. Met een gelijkspel doen de Villains sowieso beter dan nummer 19 Bournemouth. Het komt er voor Engels en co vooral op aan om beter te doen dan Watford. Het doelsaldo zou wel eens doorslaggevend kunnen worden.

Aston Villa deed een uitstekende zaak tegen Arsenal.

Watford: 34 punten, doelsaldo -27

Watford begint met veel twijfels aan de cruciale slotspeeldag. Coach Nigel Pearson moest onlangs opkrassen, maar dat ontslag zorgde niet meteen voor de verhoopte kentering: Watford verloor met 0-4 van Manchester City. Bovendien zakte Watford naar een degradatieplaats door de overwinning van Aston Villa tegen Arsenal. Dat Arsenal wordt ook de tegenstander voor Watford op de laatste speeldag. Om zich te redden zullen Christian Kabasele en co een beter resultaat moeten neerzetten dan Aston Villa. Daarbij wordt het ook belangrijk om het doelsaldo in de gaten te houden. Dat is nu erg nipt in het voordeel van Villa.

De 0-4 tegen Manchester City bracht Watford flink in de problemen.

Bournemouth: 31 punten, doelsaldo -27

Bournemouth trekt zondag naar Everton met een duidelijke opdracht: winnen. Als The Cherries daarin slagen én zowel Aston Villa als Watford verliezen, dan redt Bournemouth op basis van het doelsaldo alsnog zijn hachje in de Premier League. "Er is nog altijd hoop", zegt Bournemouth-coach Eddie Howe. "We moeten erin geloven dat het nog kan. In voetbal weet je nooit. Er zijn al gekkere dingen gebeurd. Maar het wordt moeilijk."

Mag Bournemouth ook zondag juichen?