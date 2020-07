"Last aan de buikspieren", maar Clijsters speelt dubbelspel en valt in tijdens enkelspel

Wisselend succes in dubbelspel en "invalbeurt" tijdens enkelspel

Het was een heftige periode voor Clijsters, die 5 enkelspellen op een rij won met enkele dubbelwedstrijden ernaast. Daarom legde ze haar racket 2 dagen aan de kant en nam ze even rust. Maar vandaag stond ze opnieuw op het court, weliswaar met een beetje last aan de buikspieren.

"Kim heeft wat last van spanning in de buikspieren", vertelt coach van het dubbelteam New York Empire Luke Jensen. "Maar ze wil zo graag spelen. Het is duidelijk: als ze speelt, winnen we. We hebben ze nodig. Ze zal spelen met een aangepaste serve: onderhands en een voorzichtige bovenhandse."

Tijdens de wedstrijd zelf was er weinig te merken van de last aan de buikspieren, want Clijsters won met teamgenoot Jack Sock met 5-2 in het eerste dubbelspel van de dag. Mét een bovenhandse service. De onderhandse liet onze landgenote achterwege.

Het tweede spel van de dag gingen Clijsters en haar nieuwe dubbelgenote Sabine Lisicki wel onderuit. Opnieuw werd het 5-2, maar dan in het nadeel.

In het enkelspel zou Clijsters normaal gezien niet meer in actie komen, maar toch moest onze landgenote in actie komen. Ze verving Lisicki bij een 3-1-achterstand, maar kwam niet verder dan een 5-2-nederlaag.