Vrancken na zware oefennederlagen: "Meteen geconfronteerd met werkpunten"

"Het voordeel is dat we meteen geconfronteerd worden met onze werkpunten. Het nadeel is dat we wel eens een goed resultaat nodig hebben om met een goed gevoel van het veld te stappen. Je verliest niet graag en al zeker niet met veel doelpunten verschil."

"Natuurlijk zouden we het liefst een zo normaal mogelijke voorbereiding afwerken", zegt Vrancken. "Maar door het coronavirus kan het niet gaan zoals we het graag willen. In een periode waar we normaal tegen amateurploegen spelen, moeten we nu oefenen tegen toppers."

"Ik zag wel al de juiste wil"

Toch heeft Vrancken ook wat opgestoken van de 6-0- en 4-0-nederlagen. "Fysiek staan we nog niet waar we moeten staan. Dat is ook normaal. Club Brugge kan twee volwaardige 1A-ploegen opstellen, terwijl wij moeten aanvullen met beloften."

"Je moet ook de positieve zaken onthouden. We hadden gevraagd om op bepaalde principes te focussen en in het eerste halfuur van beide partijen zagen we al de juiste wil. Maar als de duels vorderden, slopen er meer fouten in het spel. Dat heeft ook te maken met een gebrek aan automatismen."

Dat KV Mechelen nog niet kon scoren, kan Vrancken ook plaatsen. "We speelden tegen sterke tegenstanders, hé. Club Brugge heeft zo veel kwaliteit. En tegen Standard waren we in de eerste helft misschien wel de betere op basis van de kansen, maar zijn we na de pauze weggezakt. Het is jammer dat we toen geen kansjes hebben afgemaakt."